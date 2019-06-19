«Чиновники сводят счеты с общественниками и СМИ»: в Госдуме озаботились «неправильным» применением закона об оскорблении власти

В Госдуме обеспокоились применением резонансного закона об оскорблении власти. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин

Парламентарий в комментарии «Коммерсанту» отметил, что «в законе строго прописано, что речь идет об институтах власти – это президент, правительство, Конституция, парламент, суды». В связи с этим, указал депутат, закон о неуважении к власти «не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе». Однако, по словам Левина, на практике можно наблюдать обратное: местные региональные элиты пытаются «использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». Парламентарий сделал такое заявление, комментируя сообщения о запуске правозащитниками проекта по мониторингу необоснованного преследования граждан за публикации в интернете.

Глава думского комитета также заявил, что ему непонятно, почему «правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». По мнению Левина, «суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем». Он пообещал, что депутаты «будут внимательно изучать правоприменительную практику» закона об оскорблении власти.

Как сообщал «Новый День», резонансные законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. За публикации с явным неуважением к власти предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Владельцы сайтов по требованию Роскомнадзора обязаны удалять незаконную информацию в течение суток. В противном случае сайты будут блокироваться. За последние два месяца уже несколько граждан подверглись административному преследованию за посты в соцсетях с нецензурной руганью в адрес президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что на прямую линию с Путиным, которая состоится 20 июня, поступил как минимум один вопрос, касающийся закона об оскорблении власти. У главы государства интересуются мнением насчет этого закона и спрашивают, будет ли принят закон, наказывающий чиновников за оскорбления в Сети: «Не считаете ли Вы этот закон несправедливым? И будет ли принят альтернативный закон об ответственности чиновников за оскорбительные высказывания и посты в Интернете?», сообщается на сайте прямой линии.

Как сообщал «Новый День», в апреле коммунисты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим делать публичные заявления, показывающие неуважительное и презрительное отношение к гражданам. Также они инициировали введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За оскорбительные для граждан заявления чиновников предложено штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей.

Ранее, в феврале депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей. Он стал, по сути, зеркальным ответом на скандальный «закон Клишаса» об оскорблении власти. В пояснительной записке говорится, что оскорблением избирателей должно считаться «публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Авторы инициативы в подтверждение актуальности своей идеи приводили скандальные слова экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не просило людей рожать, а также высказывание саратовского экс-министра труда и занятости Натальи Соколовой, рекомендовавшей населению покупать «макарошки», чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила данный законопроект. В проекте официального отзыва кабмина отмечается, что статья 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») уже содержит «состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства, сообщал ТАСС. Таким образом, такая мера представляется излишней, указывается в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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