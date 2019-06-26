В России стремительно растет число дел об оскорблении власти

В России множится число возбужденных полицией административных дел о неуважении к власти. С конца марта, кода вступил в силу соответствующий закон, правоохранители открыли 11 таких дел, фигурантам пяти из них уже присудили штрафы. Все судебные постановления о штрафах обжалованы. Сегодня стало известно, что суд в городе Котласе Архангельской области признал виновной продавщицу Светлану Бакшееву в оскорблении власти (ч. 3 статьи 20.1 КоАП) за комментарий в соцсетях и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Женщина жестко отреагировала в соцсети «ВКонтакте» на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова про «шелупонь, которая здесь никто и звать никак», сказанные в апреле на встрече с профсоюзными лидерами в Северодвинске. Так он назвал выступающих против строительства мусорного полигона для отходов из Москвы на станции Шиес и тех, кто недоволен его работой.

«Сижу на работе, вдруг звонок, девушка спрашивает, приду ли сейчас на заседание суда. А я не в курсе, говорю, на работе пока. Девушка уточняет, несовершеннолетний ли у меня ребенок, я говорю – да, девушка – ну ОК, до свидания. Вот так суд прошел», – цитирует юрист слова Бакшеевой. Защита женщины сегодня обжаловала постановление суда.

Как отметил Чиков, полиция Котласа открыла административное дело в отношении женщины после доноса пенсионерки Ольги Ильиной, которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу». Пенсионерка сидит в соцсетях и мониторит нелестные комментарии о власти, после чего строчит заявления в правоохранительные органы. По ее же заявлению полицейские завели аналогичное дело против жителя Котласа Дмитрия Попперека.

Глава «Агоры» заявил, что за неполные три месяца с начала действия закона об оскорблении власти в России было оформлено 11 административных протоколов. По пяти из них суды назначили штрафы в размере 30 тыс. рублей. В частности, штрафы присуждены двоим жителям Архангельской области, а также жителям Ярославля, Володской и Новгородской областей. Все они обжалованы. Известно, что фигурант одного из таких дел житель Малой Вишеры Юрий Картыжев направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце апреля Чудовский районный суд Новгородской области признал новгородца виновным по новой статье КОАП о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Поводом стали две записи в адрес президента РФ Владимира Путина, опубликованные 31 марта на его странице во «ВКонтакте», которые суд счел оскорбительными. Речь идет о посте «Путин – сказочный (нецензурное слово)».

Сегодня стало известно, что суд в Абакане (Хакасия) прекратил административное дело местного жителя Вячеслава Шоева, который обвинялся по статье о неуважении к власти из-за оскорбления главы республики Валентина Коновалова. Ранее Шоев опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал руководителя Хакасии «гаденышем» и «засранцем». Суд прекратил за отсутствием события правонарушения, сообщил Чиков. Ранее в пресс-службе Коновалова заявили, что удивлены фактом возбуждения дела. По утверждению чиновников, глава Хакасии реально ни на кого не обижался.

Как сообщал «Новый День», резонансные законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. За публикации с явным неуважением к власти предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Владельцы сайтов по требованию Роскомнадзора обязаны удалять незаконную информацию в течение суток. В противном случае сайты будут блокироваться.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что в нижней палате российского парламента обеспокоены применением резонансного закона об оскорблении власти. В комментарии «Коммерсанту» он отметил, что «в законе строго прописано, что речь идет об институтах власти – это президент, правительство, Конституция, парламент, суды». В связи с этим, указал депутат, закон о неуважении к власти «не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе». Однако, по словам Левина, на практике можно наблюдать обратное: местные региональные элиты пытаются «использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». По мнению парламентария, «суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем». Он пообещал, что депутаты «будут внимательно изучать правоприменительную практику» закона об оскорблении власти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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