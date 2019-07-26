В России впервые прекращено дело об оскорблении власти из-за слов о Путине

Суд города Котласа Архангельской области прекратил административное дело об оскорблении власти в интернете против местного жителя – электромонтера Дмитрия Попперека. Поводом для расследования послужило высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина.

Суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав правонарушения. На этом основания дело, открытое по ч. 3 ст. 20.1 КоАП, было прекращено. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Правозащитник отметил, что это первый случай в России, когда суд отказался привлекать к административной ответственности по статье о неуважении к власти из-за высказывания в адрес президента Путина.

Дело против Попперека было открыто полицейскими на основании доноса пенсионерки из Котласа Ольги Ильиной, которой не понравилось, как мужчина высказывает свое мнение о политической обстановке в стране, президенте России и губернаторе Архангельской области. По мнению правоохранителей, своими комментариями в пабликах «ВКонтакте» Поперек оскорбил государственную власть в лице губернатора области Игоря Орлова и президента РФ Владимира Путина .

Ранее по заявлению пенсионерки, которая сидит в соцсетях и мониторит нелестные комментарии о власти, был составлен административный протокол по статье о неуважении к власти на продавщицу из Котласа Светлану Бакшееву. Котласский суд признал женщину виновной в оскорблении власти за комментарий в соцсетях о губернаторе региона и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Руководитель «Агоры» сообщил, что за четыре месяца с начала действия закона об оскорблении власти в РФ было открыто 36 административных дел, 10 из них прекращены полицией либо судами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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