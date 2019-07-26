Жителя Брянска обвинили в неуважении к власти из-за танца у памятника

Житель Брянска исполнил танец со скакалкой возле памятника погибшим во время Великой Отечественной войны «Курган Бессмертия». Полиция обвинила его в неуважении к обществу и власти.

Сам молодой человек рассказал, что записал ролик, в котором он выполняет трюки со скакалкой, в поддержку девушки. Ее ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она станцевала на этом же месте.

«Это, прежде всего, пропаганда здорового образа жизни и в поддержку танцовщицы. У нас люди на Кургане пьют, оставляют много мусора после различных мероприятий, а виноват человек, который просто потанцевал», – рассказал молодой человек «Лайфу».

В отношении исполнителя танца составили протокол об административном нарушении по статье «Распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству». Сам танцор с обвинением не согласен.

По словам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, со вступления в силу закона о неуважении к власти в России возбудили не менее 36 административных делах по этой статье. При этом 10 делопроизводств прекратили полицейские или суды.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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