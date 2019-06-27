Жительницу Брянска впервые в России наказали за неуважительный к обществу танец

В России впервые вынесено судебное решение за неуважение к обществу в форме танца. Советский районный суд Брянска признал местную жительницу виновной по части третьей статьи 20.1 КоАП РФ за видео с танцем реггетон на площадке у памятника «Курган Бессмертия» в ЦПКиО имени 1000-летия Брянска и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Ролик был выложен в инстаграме в конце апреля.

Суд решил, что танец гражданки Червяковой «выражен в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность», и демонстрирует «явное неуважение к обществу», так как «Курган Бессмертия» – это памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, к месту закладки которого была доставлена земля с братских могил Брянщины, городов-героев СССР и болгарской Шипки». При этом, в постановлении суда отмечается, что памятник является «объектом культурного наследия регионального значения».

Девушка признала вину, отметив, что «ее хобби являются танцы». Она сообщила, что хотела снять красивое видео, в котором будет танцевать реггетон. Для заднего фона своего ролика она выбрала площадку на «Кургане Бессмертия». 28 апреля ее подруга сняла на мобильный телефон видео с танцем Червяковой на ранее выбранной площадке. На следующий день девушка выложила ролик в инстаграме. Червякова пояснила, что своим танцем не имела умысла оскорбить память участников Великой Отечественной войны и «преследовала цель записать видео с красивым видом на заднем плане».

Напомним, в апреле первый россиянин получил административный штраф за неуважение к власти. Им оказался житель Малой Вишеры Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» две записи в адрес президента Путина, которые суд счел оскорбительными. Суд признал его виновным по той же ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Картыжев направил жалобу на судебное постановление в Европейский суд по правам человека.

По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, за неполные три месяца с начала действия закона об оскорблении власти и неуважении к обществу и госсимволам России в стране было оформлено 11 административных протоколов. По пяти из них суды назначили штрафы в размере 30 тыс. рублей. В частности, штрафы присуждены двоим жителям Архангельской области, а также жителям Ярославля, Володской и Новгородской областей. Все они обжалованы.

Между тем накануне суд в Абакане (Хакасия) прекратил административное дело местного жителя Вячеслава Шоева, который обвинялся по статье о неуважении к власти из-за оскорбления главы республики Валентина Коновалова. Ранее Шоев опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал руководителя Хакасии «гаденышем» и «засранцем». Суд прекратил за отсутствием события правонарушения.

Брянск, служба информации РИА «Новый День»

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