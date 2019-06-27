Уборщица получила штраф за неуважение к приставам в соцсети. «Закон Клишаса» менять не нужно, вновь заявил Кремль

В Красноярском крае осудили уборщицу за оскорбление судебных приставов в соцсети «Одноклассники». Об этом сегодня сообщается на сайте Мотыгинского районного суда.

Судья Василькова 19 июня признала уборщицу Епифанову из поселка Мотыгино, работающую в ООО «Боголюбовское», виновной в неуважении к власти по ч. 3 ст. 20.1 КоАП и оштрафовала на 30 тысяч рублей, следует из текста судебного постановления.

Согласно материалам дела, 5 мая женщина опубликовала в «Одноклассниках» в группе «Доска объявлений» информацию, «выраженную в неприличной форме и оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность», чем проявила «явное неуважение» к органам госвласти РФ в лице службы судебных приставов.

Епифанова признала вину. Она объяснила в суде, что опубликовала заметку, в которой хотела узнать когда будут ходить паромы на реках Ангара и Тасей, однако телефон «сам написал оскорбительную фразу в адрес службы судебных приставов и отключился». Сообщение оскорбительного характера женщина смогла удалить только утром. Тем не менее, суд признал уборщицу виновной и наложил на нее штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сегодня телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что в администрации президента РФ изучили данные о применении закона об оскорблении власти в Сети и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, поскольку новая статья появилась не для наказания за оскорбление конкретных чиновников или силовиков. Отмечалось, что Кремль попросил МВД отказаться от массовой практики применения закона об оскорблении власти. В АП полагают, что закон о неуважении к власти должен распространяться только на президента, правительство, Федеральное собрание и суды. Мэры, губернаторы, сотрудники полиции и другие силовики под этот закон подпадать не должны, отметил источник телеканала. В связи с этим Кремль велел прекратить практику штрафовать за их оскорбление. Более того, решено не привлекать к административной ответственности в случаях, которые касаются высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина. По словам источников, запрещено оскорбление президента как института, а не конкретного лица.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию «Дождя», в очередной раз заявил, что закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, однако нужно контролировать правоприменительную практику, передает «Интерфакс». По его словам, по закону о неуважение к власти не должны наказывать за критику чиновников. «В этом законе речь идет об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – подчеркнул Песков. Он добавил, что «отдельные случаи неверной правоприменительной практики представляют интерес». «Мы очень внимательно наблюдаем за этим», – отметил пресс-атташе Кремля.

Как сообщал «Новый День», законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление представителей власти вступили в силу 29 марта. Законопроект в декабре 2018 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. За публикации с явным неуважением к власти предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Владельцы сайтов по требованию Роскомнадзора обязаны удалять незаконную информацию в течение суток. В противном случае сайты будут блокироваться.

По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, за неполные три месяца с начала действия закона об оскорблении власти в России было открыто 11 административных дел. По пяти из них суды назначили штрафы в размере 30 тыс. рублей. В частности, штрафы присуждены двоим жителям Архангельской области, а также жителям Ярославля, Володской и Новгородской областей. Все они обжалованы. Одно дело было прекращено за отсутствием события правонарушения. Речь идет об обвинении жителя Абакана Вячеслава Шоева из-за оскорбления главы Хакасии Валентина Коновалова. Ранее Шоев опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал руководителя Хакасии «гаденышем» и «засранцем». Однако суд не нашел оснований для привлечения его к ответственности.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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