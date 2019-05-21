«Практика еще не сформирована». В Роскомнадзоре дали разъяснения про закон об оскорблении власти

В конце апреля этого года редакция РИА «Новый День» обратилась в центральный аппарат Роскомнадзора с просьбой разъяснить положения нового закона об оскорблении власти.

В частности, журналистов интересовало, какие слова и выражения будут расцениваться как оскорбительные? Что подразумевается под формулировкой «неприличная форма»? Будут ли считаться оскорблением власти оскорбления конкретных представителей власти (например, фраза «депутат Пупкин – редиска»)? Кто принимает решение о том, является ли материал оскорбительным или не оскорбительным? На основании какого документа, постановления, протокола, который фиксирует нарушение закона, будет осуществляться блокировка страницы? Будет ли направляться такой документ в адрес СМИ-нарушителя? Будет ли применяться закон к публикациям в интернет-СМИ, сделанным до вступления настоящего закона в силу, с учетом того, что эти публикации доступны и сейчас? Если представитель органов власти, о котором идет речь в публикации, не считает себя оскорбленным или оскорбившимся и публично об этом заявляет, как будет применяться закон?

В ответе, который поступил сегодня в редакцию, сказано следующее: «Статья 15.1-1 Федерального закона № 149-ФЗ предусматривает возможность принятия мер по ограничению доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

В соответствии с положением вышеназванной стати Федерального закона № 149-ФЗ ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим вышеуказанную информацию, осуществляется на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей.

Порядок направления уведомления и принятия мер по ограничению и возобновлению доступа к информационному ресурсу определены в частях 2-9 статьи 15.1-1 Федерального закона № 149-ФЗ.

На сегодняшний день, ввиду недавнего вступления в силу указанных изменений, практика принятия мер по данной статье не сформирована.

Следует отметить, что исходя из диспозиции статьи 15.1-1 Федерального закона № 149-ФЗ, должно быть осуществлено не просто распространение информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, но и наличие неприличной формы выражения, влекущей за собой оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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