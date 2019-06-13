Путина спросят о принятии закона о наказании чиновников за оскорбление народа и напомнят о «Шиесе»

Стали известны вопросы, которые собираются задать россияне президенту страны Владимиру Путину в ходе прямой линии, которая пройдет 20 июня. Часть вопросов публикуется по мере поступления на сайте прямой линии. Согласно данным этого ресурса, россияне не обошли вниманием резонансные темы, всколыхнувшие общественность в последние несколько месяцев. Один из вопросов касается недавно принятого закона об оскорблении власти, по которому уже несколько человек понесли наказание. У Путина, в частности, интересуются мнением насчет этого закона и спрашивают, будет ли принят закон, наказывающий чиновников за оскорбления в Сети: «Не считаете ли Вы этот закон несправедливым? И будет ли принят альтернативный закон об ответственности чиновников за оскорбительные высказывания и посты в Интернете?».

Как сообщал «Новый День», в апреле коммунисты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим делать публичные заявления, показывающие неуважительное и презрительное отношение к гражданам. Также они инициировали введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За оскорбительные для граждан заявления чиновников предложено штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей.

Кроме того, россияне напомнят Путину о накалившейся ситуации вокруг строительства мусорного полигона «Шиес» на одноименной станции в Архангельской области, куда планируется свозить отходы из Москвы и против которого уже прошли несколько масштабных протестных акций как в самой Архангельской области, так и в соседней Республике Коми. «Владимир Владимирович, будет ли остановлено создание мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области? Там болота! Полигон строят без документации, растет социальная напряженность», – интересуется граждане у главы государства.

Также россиян сильно волнуют вопросы роста тарифов ЖКХ, нехватки льготных лекарств и мизерных детских пособий. «Кто и почему решил, что каждый год нужно повышать тарифы на коммунальные услуги, газ и электроэнергию? Это и так для большинства населения значительная часть семейного бюджета и к тому же постоянно разгоняет инфляцию. Может, пора разорвать этот замкнутый круг и остановить рост тарифов?», – предлагают граждане Путину. По проблеме льготных лекарства поступило сразу несколько вопросов. Люди жалуются на то, что месяцами не получают положенные им по льготам дорогие жизненно необходимые лекарства и вынуждены приобретать их за свой счет: «Когда будет порядок с выдачей льготных лекарств? 4 месяца ждала препараты, дали только в июне и за один месяц. Я – инвалид 3 группы, покупать самостоятельно жизненно необходимые лекарства нет возможности».

Также граждане просят Путина увеличить детские пособия, называя выплачиваемую сейчас сумму в 50 рублей в месяц насмешкой: «Огромная просьба или увеличить сумму до приемлемой, или перестаньте выплачивать такие позорные деньги, а на них начните строить детские сады или развивающие детские центры, которые принесут гораздо больше пользы».

Россияне в своих вопросах жалуются и на низкие пенсии, называя сложившуюся ситуацию несправедливой. «Уважаемый Владимир Владимирович, что это за пенсионная реформа, при которой пенсионеры выживают, получая 11 тысяч рублей в виде пенсии, 5 тысяч идут на ЖКХ, остальное идет на лекарство, на жизнь остается тысяча рублей, а субсидий на лекарства нет?» – интересуется гражданин. Другой отмечает, что на пенсию в 8700 рублей со стажем 30 лет жить невозможно: «Почему такая несправедливость?».

Часть вопросов касается неисполнения майских указов в части повышения зарплат педагогам. Люди отмечают, что при полной нагрузке получают лишь по 15-20 тысяч рублей в месяц, что ниже средней зарплаты по региону, а некоторые указывают на то, что с 2019 года их зарплата стала даже ниже. «Получается, что майские указы так и не выполняются. Мало того, с этого года зарплата не только не увеличилась, но и стала меньше на 3 тысячи. Когда ждать выполнения указа?», – спрашивают Путина.

Также люди жалуются президенту на то, что местные власти не решают проблемы обманутых дольщиков. Такие вопросы пришли сразу из нескольких городов.

В числе популярных тем – вопросы, касающиеся международной политики. У Путина интересуются, улучшаться ли отношения России с США и Украиной, и какие действия он планирует предпринять для улучшения международных отношений.

Кроме того, граждан волнует рост цен и экологическая ситуация в их регионах. Так, житель Приморского края спрашивает у президента, почему продаваемая у них рыба дороже, чем в Москве: «Вы можете разъяснить, откуда такие цены?» Житель Красноярска интересуется, когда будут предпримуты меры для улучшения экологической обстановки в его городе.

Напомним, что прошлогодняя прямая линия с Путиным продолжалась почти 4,5 часа. За это время президент успел ответить на 73 вопроса. Всего поступило более 2 млн обращений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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