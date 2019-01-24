Бессмысленно и «сыро»: Совет по правам человека раскритиковал законопроекты Клишаса о цензуре

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) раскритиковал два законопроекта о «свободе слова» в СМИ и заявил о необходимости их полной переработки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в заключении СПЧ.

В Совете подчеркнули, что в проекты законов об ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации и за проявление неуважения к власти в неприличной форме – «сырые» и избыточные.

В частности, в них не указаны цели и «адекватные способы правового регулирования». Вместе с тем, оценке экспертов СПЧ, в документах присутствуют понятия, которые не имеют «легального определения и страдают высоким уровнем правовой неопределенности».

«Кроме того, содержащаяся в них регламентация во многом дублирует действующее законодательство, а правовая неопределенность создает почву для произвольного правоприменения», – подчеркивается в заключении Совета.

Эксперты СПЧ пояснили, что для определения «заведомо недостоверной» информации нужно доказать факт «осознания нарушителем недостоверности информации и опасности причинения каких-либо тяжких последствий», а также «наличие умысла», а это практически невозможно.

При этом в Совете отмечают, что для того, чтобы бороться с фейковыми новостями, власти нужно просто «оперативно предоставлять обществу максимально полную информацию».

В СПЧ также подчеркнули, что суть второго законопроекта о «проявлении неуважения к власти в неприличной форме» также достаточно размыта. «Неясно, будут ли подпадать под действие проектируемой статьи карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы. Соответственно, непонятно, в чем должно выражаться неуважение к государственным символам», – подчеркивается в заключении.

Напомним, в конце прошлого года члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин внесли законопроекты, которые предполагают наказание СМИ за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления тяжких последствий». За нарушение предполагаются штрафы от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией «предмета административного правонарушения».

Сегодня эти законопроекты были приняты Госдумой в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.19

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