СПЧ попросил Путина не подписывать законы о запрете критики власти и «фейковых» новостей

Совета при президенте РФ по правам человека направил главе государства Владимиру Путину обращение с просьбой не подписывать законы о запрете в Интернете «фейковых» новостей и «неуважения к власти». Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

«Мы направили уже президенту наше экспертное заключение – отклонить и отправить на доработку», – цитирует Федотова «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», накануне Совет Федерации подавляющим большинством голосов утвердил скандальные законопроекты, которые президентский Совет по правам человека счел ужесточением цензуры и призвал отправить на доработку.

Законы о фейковых новостях и запрете критики власти нарушают Конституцию РФ, противоречат Европейской Конвенции о защите прав человека, и могут привести к разорению большинства российских СМИ, говорится в заключении СПЧ.

Правозащитники обращали внимание, что для журналистов и так установлен запрет на распространение фейков – в частности, эту норму вводит ФЗ «О СМИ». Штрафы же, установленные авторами законов (от 400 тысяч до 1 млн рублей), приведут к разорению СМИ, «так как вероятность ошибки в новостях довольно велика», отмечается в экспертном заключении.

Законы «о критике власти», в свою очередь, не соответствуют «критериям ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренным статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации», «не преследуют правомерных целей, избыточны и несоразмерно ограничивают свободу выражения мнений», считает СПЧ.

Еще одно замечание касается неопределенности терминологии законопроектов». Так, в экспертном заключении сказано, что понятие «выражение явного неуважения в неприличной форме» может быть интерпретировано предельно широко. Пока неясно, не подпадут ли под него карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы и пародии. «Соответственно, непонятно, в чем должно выражаться неуважение к государственным символам и, тем более, к Конституции Российской Федерации, – отмечают эксперты. – В обществе есть немало тех, кто резко критикует и отдельные статьи Конституции, и документ в целом. Сама Конституция и создала правовую основу для свободы подобных дискуссий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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