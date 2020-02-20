Прокуратура пригрозила СМИ законом о фейк ньюс из-за сообщений об отставке Охлопкова

Сегодня появилась информация о том, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал рапорт об увольнении. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Инсайдеры связывают это с отставкой Юрия Чайки.

В прокуратуре по Свердловской области информацию о том, что Охлопков написал рапорт об увольнении, официально опровергли. По заявлению старшего помощника прокурора области Марины Канатовой, контракт с Охлопковым действителен до ноября 2021 года, он никаких рапортов не писал. Более того, в прокуратуре возмущены распространением такой информации и готовы проанализировать ее с точки зрения закона о фейк ньюс.

Отметим, в Свердловской области пока ни одно СМИ не было оштрафовано за распространение ложной информации, хотя соответствующие заявления периодически делаются. К примеру, глава Роспотребнадзора на совещании у полпреда предложил штрафовать СМИ за новости о коронавирусе. Правда, это закончилось тем, что Николай Цуканов посоветовал ответственным органам оперативно комментировать информацию.

Добавлено. Уже после выхода этой публикации новость с инсайдом по поводу прокурора с сайта ura.ru исчезла.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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