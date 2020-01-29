Глава Роспотребнадзора предложил штрафовать СМИ за новости о коронавирусе

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на совещании в полпредстве рассказал о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса и какие дополнительные усилия потребуются, чтобы обезопасить жителей региона. Он сообщил, что еженедельно из Китая в Екатеринбург прилетает 11 рейсов, все их встречают санитарные врачи. В аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль, на борту проводится анкетирование пассажиров, чтобы в случае необходимости их можно было быстро найти. В самом порту действует двойной теплометрический контроль – на выходе из самолета и на паспортном контроле, работает звуковое оповещение на русском и китайском о том, как обезопасить себя от вируса и что делать, если вы почуствуете симптомы болезни. Проведен инструктаж со всеми службами порта – таможней, пограничниками, с сотрудниками авиакоманий.

Он отметил, что особое беспокойство вызывает ситуация на Хайнане: там уже 30 летальных случаев и при этом большое число туристов. Россиян на острове сейчас 5600 человек, из них 1000 – свердловчане. Следующий рейс с Хайнаня в Екатеринбург ожидается в субботу, ему будет уделено особое внимание. По словам Козловских, стоит задача обследовать всех пассажиров, прилетевших с острова, вне зависимости от симптомов. В аэропорту. по его словам, также необходимо увеличить количество установок для обеззараживания воздуха, сейчас их недостаточно.

Глава управления Роспотребнадзора рассказал, что установлен ежедневный мониторинг по пневмонии, ОРВИ с тяжелым течением, организована внеплановая проверка медучреждений Екатеринбурга и крупных городов области. И ряд проблем уже выявили. В частности, в медучреждениях нет настороженности по выявлению коронавируса, нет отметок, что человек был за границей, – подчеркнул Козловских. «Был случай, человек приехал из Китая, признаки ОРВИ, а по нему не было отдельной работы», – рассказал он.

Он также обратился с просьбой к представителям МВД, чтобы они предоставляли контактные данные заболевших и тех, у кого заподозрили вирус, в срок не более шести часов. По его словам, в области готовится региональный план по противодействию распространению коронавируса и этот документ предполагается подписать на уровне губернатора уже в ближайшие сутки.

Также Козловских предложил поручить губернаторскому ДИПу вести мониторинг новостей о коронавирусе. По его словам, необходимо штрафовать СМИ за фейк-новости о заболевании. Сейчас. по его мнению, к отвественности за распространение фейк-ньюс привлекают мало.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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