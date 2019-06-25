«Готовил чай в Шиесе – это уже правонарушение»: в Архангельске схватили еще одного участника антимусорного протеста

Полицейские задержали в Архангельске экоактивиста Анатолия Бызова, который выступает против строительства мусорного полигона для отходов из Москвы на станции Шиес. Активист неоднократно бывал в лагере противников свалки в Шиесе.

По словам Бызова, сотрудники полиции хотят составить на него протокол по ст. 20.2.2 п. 1 КОАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). При этом экоактивист не понимает, что в каком правонарушении его хотят обвинить, сообщает издание newsnord.ru.

Бызов приезжал на станцию Шиес несколько раз, в последний раз он был там в мае. По его словам, в лагере протестующих против мусорного полигона он «занимался хозяйством, воду кипятил, чай готовил». «Видимо это тоже противоправные действия», – сказал активист.

Бызова уже задерживали в Архангельске во время бессрочной акции протеста против свалки в Шиесе, напоминает ресурс «ОВД-Инфо». На него были составлены протоколы за участие в несогласованном шествии и в митинге против мусорного полигона, которые прошли в центре Архангельска 7 апреля.

Стоит отметить, что за время протестов против свалки в Шиесе в Архангельской области были задержаны и оштрафованы несколько десятков человек. Две активистки получили административный арест на 15 суток и 5 суток соответственно.

Как сообщал «Новый День», прошлой осенью правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили, что мусор из столицы будет вывозиться в Архангельскую область, и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. Документ предполагает создание экотехнопарка «Шиес». Оператором свалки стало связанное с департаментом ЖКХ Москвы ООО «Технопарк». Капвложения оценены в 10,5 млрд рублей.

В городах Архангельской области не прекращаются протестные акции против свалки для мусора из Москвы. По мнению местных жителей, работа полигона приведет к экологической катастрофе. В конце прошлого года активисты организовали круглосуточный лагерь в Шиесе для наблюдения за ходом стройки. Экозащитники фиксируют нарушения при строительстве и пытаются блокировать подъезды к стройке, помешать разгрузке стройматериалов и подвозу топлива. Между противниками мусорного полигона, охранниками и полицейскими прегулярно происходят конфликты, которые нередко выли

Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что вопрос строительства мусорного полигона нужно решать с учетом мнения жителей. Он пообещал поговорить с губернатором Архангельской области и мэром Москвы по этому вопросу: «Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».

В июне 57 писателей и журналистов Архангельской области обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес для отходов из Москвы.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 25.06.19

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