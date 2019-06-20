В Москве готовится митинг против мусорного экотехнопарка «Шиес»

В мэрию Москвы направлена заявка на проведение митинга против строительства мусорного полигона «Шиес», который власти предпочитают называть экотехнопарком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторами акции выступили Объединённый оргкомитет оппозиции, куда входят представители партии «Другая Россия», «Левого Фронта», движения «Новороссия», Партии Дела и других организаций.

По словам организаторов, акция, если она будет согласована, пройдет 3 июля на площади Краснопресненская застава, ст.м. «Улица 1905 г.» с 18:00 до 21:00.

В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила проект создания экотехнопарка «Шиес», куда, в частности, планируется вывозить столичный мусор. Предполагается, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

С октября прошлого года жители Архангельска, Северодвинска, а также приграничных населенных пунктов республики Коми регулярно проводят митинги против строительства экотехнопарка. Ранее, 18 июня, митинг против строительства полигона прошёл в Санкт-Петербурге, он собрал порядка 700 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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