Московский мусор пойдет на экспорт: глава Минприроды РФ озвучил амбициозные планы

Россия в ближайшей перспективе может начать экспорт мусора со строящегося в Архангельской области полигона «Шиес» – поставки планируются в Швецию и другие страны Европы. Об этом сообщил сегодня министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет. Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» – сказал министр, слова которого цитирует РБК.

Кобылкин отметил, на заводе, который планируется построить в Архангельской области, мусор будут брикетировать в полиэтилен и затем вывозить по железной дороге. Он также уточнил, что пока этот проект не попадал на экспертизу в Минприроды. «Я слышу и то, что это плохо, и то, что это хорошо. Хотелось бы, чтобы специалисты Росприроднадзора оценили риски, что мы получим», – сказал министр.

О проекте экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, куда будут вывозить мусор из Москвы, стало известно в октябре 2018 года. В рамках проекта на базе Люберецких очистных сооружений также будет создан специальный экокластер, оба сооружения будут построены и запущены до 2020 года. Из Москвы планируется ежегодно на протяжении 20 лет вывозить около 500 тыс. т мусора (6% от общего объема городских отходов).

Стоимость проекта оценивается в 10,5 млрд рублей. По словам источника РБК, большая часть средств на его реализацию выделят из столичного бюджета. Согласно планам властей, за шесть лет экопарк принесет в бюджет Архангельской области почти 1 млрд рублей за счет налога на доходы физлиц, выплат и перечислений в фонды, а также земельного налога.

Между тем этот проект вызвал негативную реакцию жителей Архангельской области. В регионе регулярно проводятся акции протеста против мусорных планов властей. Одно из самых масштабных выступлений было в декабре 2018 года. Тогда участники протеста направили видеообращение к главе государства – потребовали прекратить строительство мусорного полигона в районе железнодорожной станции «Шиес» в Ленском районе и уволить губернатора области Игоря Орлова в связи с «недоверием населения региона».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.19

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