«Лимоновцы» решили зарегистрировать новую партию

В Москве готовится учредительный съезд новой партии – «Другая Россия Э.В. Лимонова», которая намерена принять участие в осенних выборах в Госдуму.

«За нами, в отличие от партий-спойлеров, не стоят кураторы из АП или спонсоры из числа олигархов. Но у нас есть живые и активные отделения в регионах, конкретные дела и поддержка населения», – говорится в заявлении, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

«Лимоновцы» также обратили внимание, что осенью состоятся выборы в Госдуму, и потребовали допуска к ним всех реально существующих политических сил.

Учредительный съезд партии намечен на 24 апреля.

Стоит отметить, что ранее известный писатель, общественный и политический деятель Эдуард Лимонов несколько раз пытался зарегистрировать партию «Другая Россия», однако каждый раз минюст РФ блокировал это решение. Лимонов скончался в марте 2020 года в возрасте 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.21

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