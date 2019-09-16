«Свободу политзекам!» Лимоновцы вывесили баннер против политических репрессий

В Москве у здания главного управления МВД прошла акция в поддержки политзаключенных. Об этом сообщила пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавляет известный писатель Эдуард Лимонов.

В сообщении отмечается, что в рамках акции лимоновцы вывесили на воротах административного здания баннер «Свободу политзекам», таким образом, выразив солидарность со всеми, кто был подвергнут политическим репрессиям в РФ.

Члены партии также требуют прекратить сфабрикованные уголовные дела в отношении политических активистов, в том числе дела «арестантов 212» о так называемых массовых беспорядках в Москве и освобождения уже осуждённых, освободит всех политических заключённых, в том числе Александра Аверина, «осуждённого в результате провокации ФСБ».

Среди требований нацболов также привлечение к ответственности всех должностных лиц, «замеченных в фабрикации уголовных дел и применении насилия в отношении гражданских и политических активистов», отмена статей 282, 212.1, 205.2 УК РФ, роспуск всех отделов спецслужб занимающихся политическим сыском.

Как сообщал «Новый День», сегодня был вынесен обвинительный приговор одному из участников несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа Павлу Устинову. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за то, что он оказал активное сопротивление омоновцу Александру Лягину. «положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» – таким образом, по версии следствия, он унизил честь нацгвардейца, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Напомним, минувшим летом в Москве прошла серия протестных акций в поддержку оппозиционеров, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.19

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