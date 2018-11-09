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Протест со вскрытием вен: активистка «Другой России» арестована

Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина получила пять суток ареста по ч.1 ст.20.1. КоАП за акцию со вскрытием вен на выставке «Интерполитех». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба «другороссов».

Решение об аресте было вынесено сегодня Останкинским судом Москвы.

Напомним, 25 октября на выставке полицейской техники Шалина забралась на автозак, разбросала листовки с критикой системы ФСИН и вскрыла себе вены. Активистку задержали и доставили в НИИ Склифосовского.

Первоначально по данному факту против Шалиной было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН» (пункт «б» части 1 статьи 213 УК), но затем прокуратура отменила это постановление. В последствие стало известно, что Ольгу привлекают к административной ответственности. 6 ноября к Шалиной домой пришли сотрудники полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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