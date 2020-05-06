«Социальный геноцид»: нацболы потребовали отправить правительство РФ «на хлеб и воду»

В Москве у здания правительства РФ прошла протестная акция против антисоциальной политики властей в период объявленной эпидемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», активисты вывесили 50-метровый баннер с лозунгом: «Деньги – народу! Правительство – на хлеб и воду!»

В партии пояснили, что протест направлен против «социального геноцида» во время режима «самоизоляции». «В результате недальновидных действий правительства миллионы россиян оказались без работы. Сотни тысяч людей едва сводят концы с концами. Бог велел делиться!» – заявили нацболы.

Как считают в «Другой России», необходимо немедленно выплатить деньги всем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации «из-за политики властей в период пандемии».

Как сообщал «Новый День», ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил отказ от прямого выделения средств населению тем, что нельзя раздавать деньги всем подряд.

В то же время, по оценке экономистов, в ближайшие месяцы экономическая ситуация в России будет только ухудшаться – страну ждет дальнейший обвал рубля и всплеск инфляции. При этом большинство экспертов сходится во мнении, что наиболее эффективной была бы прямая помощь населению – именно это после отмены ограничений позволит поддержать спрос.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.05.20

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