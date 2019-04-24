Минюст отказался регистрировать «Другую Россию»

Партия «Другая Россия» получила очередной отказ от министерства юстиции РФ в регистрации. В документах, которые представители «другороссов» получили сегодня, указываются формальные и даже несуществующие ошибки.

Как сообщила пресс-служба «Другой России», одна из претензий ведомства состояла в выявленных недочетах в заполнении форм документов и опечатках – например, отсутствие пробела между серией и номером паспорта заявителя.

Минюст также нашел нарушения на учредительном съезде «Другой России», который состоялся 22 сентября 2018 года, когда представители 46 регионов единогласно высказались за создание партии. Чиновники указывают, что был один голос против, что, как подчеркнули «другороссы», не соответствует действительности.

«Другие аргументы министерства также являются формальной отпиской и указывают на несуществующие ошибки (так, указано, что госпошлина была уплачена в адрес Главного управления Минюста, а не непосредственно министерства, что также не соответствует действительности)», – говорится в сообщении «Другой России».

Решение о подаче апелляции на данный момент не принято. Но партия, как заверили в ее пресс-службе, в любом случае приложит все усилия, чтобы полноценно участвовать в политической жизни страны и без регистрации, а ответ минюста

считает «политическим недопуском и фактическим нарушением законодательства РФ, поскольку партия считается созданной с момента проведения съезда»

Ранее, в 2011 году, минюст уже отказывал «Другой России» в регистрации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

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