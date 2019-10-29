Курс на «запугивание»: в московском в штабе «Другой России» прошли обыски – задержано 34 человека

В Москве в штабе незарегистрированной партии «Другой России» накануне вечером прошел обыск, полиция задержала 34 человека, двое несовершеннолетних до сих пор находятся в Центре временной изоляции. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе организации, в «Другой России» действия полиции связывают со стратегией силовиков на запугивание оппозиции в связи с «московским делом».

«Сотрудники пришли на еженедельное собрание около 20:30 и поставили всех лицом к стене. Двое человек успели написать о приходе полиции, после чего пропали со связи больше чем на час. В итоге полиция задержала 34 человека, всех отвезли в ОВД Тверской, где продержали несколько часов. Около двух часов ночи пока всех отпустили без составления протоколов», – сообщили в пресс-службе «Другой России».

Среди задержанных отказалось двое несовершеннолетних. «Один из них член партии, другая – его девушка, которая приехала к нему в гости из другого города и членом «Другой России» не является. Поскольку они оба несовершеннолетние, родители забрать их не могут. Сейчас они находятся в Центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей. Считаем это нарушением их прав, поскольку никаких правонарушений они не совершали: были задержаны около 21 часов, когда несовершеннолетним еще можно находиться на улице», – уточнили в пресс-службе «Другой России» и добавили – в ОВД указали, что молодых людей задержали позже 23:00, что не соответствует действительности.

«Очередной обыск связываем с общей стратегией правоохранительных органов на запугивание оппозиции в связи с «московским делом». Этот случай уже далеко не первый, последний раз в штаб приходили с обыском 16 сентября, тогда тоже были задержаны порядка 30 человек. Обычно они приходят с периодичностью примерно раз в полгода, сейчас, очевидно, решили активизироваться», – подчеркнули в «Другой России».

Как сообщал «Новый День», летом в центре Москвы прошла серия несанкционированных властями акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Первоначально было арестовано более десяти человек. Сегодня стало известно, что СКР не нашел состава преступления в действиях пяти подозреваемых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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