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Пятница, 26 апреля 2019, 14:36 мск

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Лидеру московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях

Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, которая в октябре вскрыла себе вены в знак протеста против репрессивной системы ФСИН.

Как сообщила пресс-служба «Другой России», теперь ей запрещено участвовать в массовых мероприятиях до 2021 года. Вместе с тем, Шалину обязали дважды в месяц отмечаться в ОВД по месту жительства.

Представители МВД также требовали запретить активистке на два года выезжать из Москвы, но в этой части требований суд отказал.

Об оформлении документов для назначения Шалиной административного стало известно в декабре 2018 года. В МВД это решение обосновали тем, что у нее есть непогашенная судимость и два административных протокола: за акцию «Запрещается запрещать» 31 августа 2018 года на Триумфальной площади и за акцию со вскрытием вен против репрессивной системы ФСИН 25 октября 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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