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Четверг, 11 апреля 2019, 17:58 мск

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В Москве задержана активистка «Другой России»: для этого полиция остановила трамвай

В Москве задержана активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина, в октябре прошлого года вскрывшая вены на полицейской выставке в знак протеста против пыток в колониях. Об этом сообщила пресс-служба «другороссов».

По словам самой Шалиной, сотрудники патрульно-постовой службы остановили трамвай, в котором она ехала, и попросили проследовать с ними в отделение полиции района Зюзино «для установления личности». Причиной задержания оказалась – «оперативная информация», которую полицейские озвучивать отказались, как выяснилось это был звонок из Центра Э.

Как сообщается, в отношении Шалиной оформляется административный надзор, после которого активистке будет запрещено выезжать из Москвы, посещать публичные мероприятия, покидать место проживания в ночное время, а также нужно будет отмечаться в ОВД.

В «Другой России» связывают эти действия с политической активностью Шалиной. 25 октября она провела акцию против репрессивной системы ФСИН. На выставке полицейской техники на ВДНХ Шалина забралась на выставочный автозак и вскрыла себе вены. Первоначально против нее было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было заменено административным наказанием.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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