Прагматичные Польша и Венгрия активно вкладываются в сопредельные территории Украины – под скорое присвоение

Соседние с Украиной страны дожидаются удобного момента, чтобы поделить между собой ее территорию.

Такое мнение в интервью Youtube-каналу «Topinform» высказал депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мураев обратил внимание на политику соседних стран, которые вкладывают деньги в развитие некоторых украинских областей – с прицелом на будущее.

«Венгрия выделяет 50 миллионов евро на строительство инфраструктуры в Закарпатье. На 30 лет – как беспроцентный кредит. Вы понимаете, что она дарит деньги? Она воспринимает эту территорию как свою. Посмотрите, как ведут себя поляки – с картой поляка. В Вене была прекрасная выставка, и там был такой труд – назывался «Галичина», польского автора. Там нет ни слова об Украине – они воспринимают эту территорию как свою. И, естественно, они на нее претендуют. На часть территории претендует Российская Федерация», – заявил Мураев.

По его мнению, карательная операция против жителей Донбасса только усугубляет ситуацию. Как и давление украинских националистов на представителей различных народов и вероисповеданий, живущих на Украине.

«Украину можно растянуть на куски, если у нас будет глобальный кровавый конфликт. Тогда кто куда добежал, там того территория и есть. Венгры заберут свое, поляки свое, русские свое, Украина останется маленькой. Я считаю, что это допустить невозможно. Поэтому та политика, которую проводит Порошенко, должна быть прекращена немедленно», – считает Мураев.

Напомним, накануне Киев возмутился выдачей паспортов Венгрии жителям Закарпатской области Украины. После этого в МИД Украины пригрозили выслать венгерского консула, а в Будапеште заверили, что примут ответные меры.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.09.18

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