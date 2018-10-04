Труба о двух концах: Венгрия может перекрыть Украине газ

Власти Венгрии припасли жесткие меры воздействия на Киев, в случае если руководство Украины продолжит обострять конфликт между странами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», венгерский политконсультант Миклош Кевехази считает маловероятным, что эскалация после взаимной высылки консулов Украиной и Венгрией прекратится.

По мнению Кевехази, Киев, наверняка, продолжит сыпать угрозами. Тогда Венгрия будет готова «навести порядок на Закарпатье» силами миротворцев ООН. И на этом давление Венгрии на Украину не закончится: «Венгрия может просто перекрывать вентиль газа для Украины. Больше всего газа на Украину поступает из Венгрии», – заявил политконсультант в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что венгерские паспорта выдаются жителям Закарпатской области порядка семи лет – о чем, к слову, прекрасно осведомлены и в администрации региона. Политконсультант раскритиковал власти Украины за отсутствие реакции по внесению в базу данных скандального известного сайта «Миротворец» венгерского главу МИД Петера Сийярто, назвав ресурс «списком смерти». Еще одним поводом для критики стало отношение Киева к жителям Украины, которых, по мнению Кевехази, режим Порошенко постоянно подвергает опасности.

Напомним, в МИД Украины пообещали выслать венгерского дипломата после того как в Киеве возмутились выдачей паспортов Венгрии жителям Закарпатской области. В свою очередь Сийярто сообщил, что гражданство предоставляется жителям Украины в соответствии с международными нормами и пообещал «немедленно выслать» украинского консула, работающего в Будапеште, в качестве ответа.

Тем временем, оппозиционный украинский политик, депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев сообщил, что Польша и Венгрия выделяют деньги на развитие некоторых областей Украины с определенной целью: дожидаются удобного момента для их захвата. Ускорить это может возобновление масштабных боевых действий в Донбассе.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.10.18

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