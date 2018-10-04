Уже официально: Киев объявил дипломатическую войну Будапешту

Власти Украины решили обострить конфликт с Венгрией после скандала в Закарпатской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», консула Венгрии в городе Берегово, где проходила выдача венгерских паспортов жителям Украины, объявили персоной нон-грата.

Соответствующая нота была вручена послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню. Украинская сторона сообщила о том, что эти меры были приняты в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.

«Консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов», – говорится в сообщении МИД Украины.

В Киеве обратились к Будапешту, заявив, что Венгрии следует в дальнейшем «воздержаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине». При этом комментируя высылку консула, глава украинского МИД Павел Климкин пообещал придерживаться самой жесткой позиции по отношению к событиям в Закарпатской области, приведя в пример приграничные конфликты со Словакией.

«У нашей словацкой стороны очень большой опыт, в том числе в судебных процессах относительно случаев предоставления гражданства и обращения в Европейский суд по правам человека. Мы прекрасно знаем результаты... Конечно, калька – это не то, что мы будем делать, мы имеем свою стратегию. Но диалог по этому вопросу для нас очень важен», – цитируют украинские СМИ Климкина.

Как уже сообщал «Новый День», МИД Украины начал угрожать высылкой венгерского дипломата после того как в интернете появилось видео с выдачей паспортов Венгрии в Берегово. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал ответные меры – «немедленно выслать» украинского консула, работающего в Будапеште. После чего Сияйрто занесли в базу данных скандального известного сайта «Миротворец», подконтрольного СБУ.

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази считает, что в Киеве могут пожалеть, если продолжат обострять конфликт после взаимной высылки консулов. По его мнению, Венгрия готова «навести порядок на Закарпатье» силами миротворцев ООН», а также перекрыть поставки газа на Украину.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.10.18

Железнодорожный пролет Керченского моста упал в воду при монтаже. / Порошенко полностью контролирует Юго-восток через бывших регионалов Януковича. / Нам хватает: Крым отправил на Кубань излишки электроэнергии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»