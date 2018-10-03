Военный прокурор Украины грозит Венгрии и Крыму гибридной паспортной войной

Верховная рада Украины должна разработать и принять законопроект, предусматривающий выдачу украинских паспортов иностранцам – этническим украинцам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение высказал главный военный прокурор «Незалежной» Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

По его мнению, это не только станет ответной реакцией на раздачу Венгрией своих паспортов жителям Закарпатской области, но и создаст основу для ведения подрывной деятельности в других государствах.

«Я думаю, что после сегодняшнего вечера наши народные депутаты… придут и завтра скажут: «Принимаем постановление и вносим законодательные изменения, принимаем закон на одну страницу – всем украинцам мира выдать украинские паспорта». И тогда мы будем иметь «зеленых человечков» в Канаде, в Крыму, во всех других странах, откуда нам перечисляют деньги. В том числе, в Венгрию приходим и видим, что там 20-30% являются украинцами», – цитирует «ПолитНавигатор» Матиоса.

Напомним, после того как в Киеве возмутились выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатской области, в МИД Украины пригрозили выслать венгерского консула, а в Будапеште заверили, что примут ответные меры.

Тем временем, оппозиционные украинские политики считают, что Польша и Венгрия выделяют деньги на развитие некоторых областей Украины с определенной целью: дожидаются удобного момента для их захвата. Ускорить это может возобновление масштабных боевых действий в Донбассе.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.10.18

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