Венгрия принимает вызов: Будапешт выдворил украинского консула

Украинскому консулу в Будапеште дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венгрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве иностранных дел Венгрии отреагировали на объявление персоной нон-грата венгерского консула в городе Берегово (Закарпатская область Украины).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что высылка украинского консула станет пропорциональным ответом на действия Киева: «Украина продолжает обострять конфликт», – сказал руководитель ведомства.

По словам Сийярто, Будапешт также намерен обратить внимание США на действия Украины, и ожидает, что Вашингтон выступит с заявлением и озвучит свою позицию касательно конфликта между двумя странами.

Как уже сообщал «Новый День», после того как в интернете появилось видео с выдачей паспортов Венгрии в Берегово, МИД Украины начал угрожать высылкой венгерского дипломата. Сийярто пообещал ответные меры, но в Киеве все равно решили вручить ноту послу Венгрии. Также Сияйрто занесли в базу данных скандального известного сайта «Миротворец», подконтрольного СБУ.

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази считает, что если в Киеве продолжат усугублять ситуацию после взаимной высылки консулов, Венгрия может «навести порядок на Закарпатье» силами миротворцев ООН», а также перекрыть поставки газа на Украину.

Будапешт, Леонид Маковецкий

Будапешт. Другие новости 04.10.18

Академик: Крыму надо забыть о внешних источниках подачи воды. / Уже официально: Киев объявил дипломатическую войну Будапешту. / Железнодорожный пролет Керченского моста упал в воду при монтаже. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»