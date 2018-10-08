По крымскому сценарию: в Закарпатье всё готово для отделения от Украины

Закарпатская область Украины может перейти под контроль Венгрии в ближайшей перспективе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал нардеп фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

По его словам, происходящее в Закарпатской области сравнимо с событиями, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией. Винник утверждает, что подготовку к этому Москва вела на протяжении нескольких лет, как и официальный Будапешт.

«На Закарпатье мы можем наблюдать флаг Венгрии вместе с флагом Украины. Венгрия на протяжении двух лет ведет агрессивную гуманитарную политику против Украины, требуя возобновить полноценное преподавание венгерского языка в школах, преподавание всех предметов на венгерском языке. Пропагандируется венгерская культура, пропагандируется историческая связь Закарпатья с Венгрией», – доложил нардеп.

По его мнению, в Кремле якобы использовали те же методы в Крыму, когда он был в составе Украины.

«То же самое поведение мы наблюдаем со стороны страны ЕС по отношению к суверенной Украине. Венгрия в правительстве создала должность, которая называется «уполномоченный по Закарпатской области Украины» – это вообще позор. И со стороны Украины мы не видим ни симметричного, ни асимметричного ответа», – посетовал Винник в интервью украинскому изданию «Преступности.Нет».

Как уже сообщал «Новый День», отношения Украины и Венгрии обострились после скандала в Закарпатской области Украины. В интернете появилось видео с выдачей паспортов Венгрии в городе Берегово, на что в МИД Украины отреагировали угрозой высылки венгерского дипломата. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал ответные меры, но в Киеве все равно решили вручить ноту послу Венгрии. Также руководителя ведомства занесли в базу данных скандального известного сайта «Миротворец», подконтрольного СБУ.

После этого в Будапеште объявили о высылке украинского консула.

Венгерский политконсультант Миклош Кевехази считает, что если в Киеве продолжат усугублять ситуацию после взаимной высылки консулов, Венгрия может «навести порядок на Закарпатье» силами миротворцев ООН», а также перекрыть поставки газа на Украину.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев предположил, что Венгрия дожидается удобного момента для того, чтобы взять украинскую область под свой контроль. По его мнению, это подтверждает крупное финансирование инфраструктуры в Закарпатье.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 08.10.18

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