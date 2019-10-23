К особому статусу Донбасса уже примеривается Закарпатье

В случае предоставления Киевом особого статуса ДНР и ЛНР по «формуле Штайнмайера» Закарпатье будет следующим регионом, который потребует себе таких же полномочий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью интернет-каналу NewsFront заявил бывший украинский политик и экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Если, все-таки, Украину продавят, а европейские лидеры и Трамп достаточно серьезно давят на Зеленского, чтобы мирный процесс был завершен, и если Россия жестко отстоит условия... пускай это будет конфедерация....

То, как подразумевается, армия, своя милиция, своя судебная система, своя экономика и, может, даже две денежных единицы, право вето по политическим вопросам, то, естественно, за Донбассом пойдут другие регионы.

И Закарпатье, наверное, будет одним из первых регионов, который будет требовать для себя такие же полномочия», – прогнозирует Царёв.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила, что предоставление автономии (особого статуса) республикам Донбасса приведёт к цепной реакции федерализации по всей Украине и, как следствие, распаду государства.

«Если мы будем сейчас говорить о федеративном устройстве, то мы должны знать, что это децентрализованные силы, которые в таком хаосе, в котором сейчас живёт Украина, не удержат территорию нашей страны целостной.

Я думаю, вы не можете не наблюдать, что не только на восточных границах нашей страны у нас беда. У нас беда и на западных границах. Возьмите любую западную область, где раздаются паспорта.

В Закарпатской области раздают венгры – не буду сейчас называть, но знайте, что каждая, в том числе приграничная область, сегодня имеет риски. Эти риски для нас, вкупе с хаосом в стране, становятся всё более и более угрожающими», – переживает Тимошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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