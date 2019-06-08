В Закарпатье стремительно растаяло количество сторонников единой Украины

В Закарпатской области Украины число сторонников единства страны уменьшилось в три раза за пять последних лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует исследование, проведённое Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Число приверженцев унитарной Украины в Закарпатье на сегодня составляет лишь 26%.

«В декабре 2014-го именно закарпатцы выглядели наибольшими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения среди галичан таковых было немногим более половины, среди буковинцев – чуть больше 2/3).

Пять лет спустя именно среди жителей этой области оказалось наименьшее количество стойких унитарщиков – всего 26%. Их число за эти годы сократилось более чем в три с половиной раза», – пишет со ссылкой на КМИС украинское издание «Зеркало недели».

Вместе с разочаровавшимися в целостности «Незалежной» неуклонно растёт количество тех, кто активно призывает к отделению от Киева в любой форме.

«Именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, более чем двукратный прирост менее чем за пять лет). Более того – 4% ратуют за присоединение к Венгрии (цифра не угрожающая, но в сравнении с декабрем 2014-го она увеличилась в 13 раз)», – предупреждают авторы публикации.

Между тем, по мнению политического эксперта Сергея Маркова, при тайном и свободном голосовании за присоединение к Вегрии проголосует большинство жителей Закарпатья, практически поголовно владеющее венгерскими паспортами.

В свою очередь, нардеп фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявлял, что в недалёкой перспективе Закарпатская область Украины может перейти под контроль Венгрии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.19

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