СБУ ворвалась в дом лидера венгров Закарпатья – Будапешт вызвал посла Украины

Обыски, проведённые службой безопасности Украины у главы венгерского фонда «Эган Эде» и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, являются недопустимыми действиями, направленными на подрыв венгерско-украинских отношений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в видеообращениии на своей странице в Фейсбуке заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, где ей выразили протест.

«Несмотря на попытки нормализовать отношения между Венгрией и Украиной, Украина поступает так, чтобы накалить отношения. Сегодняшнее событие является подтверждением этого», – сказал Сийярто и добавил, что Будапешт не даст в обиду закарпатских венгров.

Кроме того, глава венгерского МИД пообещал, что Будапешт поднимет вопрос о неправомерных действиях Киева на ближайшей встрече со странами-членами НАТО.

Напомним, Служба безопасности Украины давно преследует активистов венгерских общин в Закарпатской области, обвиняя их в разжигании сепаратистских настроений и работе на венгерские власти.

В свою очередь, Венгрия требует от Киева прекратить дискриминацию своих соотечественников по языковому и культурному принципу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.20

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