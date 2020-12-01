СБУ ворвалась в дом лидера венгров Закарпатья – Будапешт вызвал посла Украины

Обыски, проведённые службой безопасности Украины у главы венгерского фонда «Эган Эде» и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, являются недопустимыми действиями, направленными на подрыв венгерско-украинских отношений.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в видеообращениии на своей странице в Фейсбуке заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Ранее посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, где ей выразили протест.
«Несмотря на попытки нормализовать отношения между Венгрией и Украиной, Украина поступает так, чтобы накалить отношения. Сегодняшнее событие является подтверждением этого», – сказал Сийярто и добавил, что Будапешт не даст в обиду закарпатских венгров.
Кроме того, глава венгерского МИД пообещал, что Будапешт поднимет вопрос о неправомерных действиях Киева на ближайшей встрече со странами-членами НАТО.
Напомним, Служба безопасности Украины давно преследует активистов венгерских общин в Закарпатской области, обвиняя их в разжигании сепаратистских настроений и работе на венгерские власти.
В свою очередь, Венгрия требует от Киева прекратить дискриминацию своих соотечественников по языковому и культурному принципу.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 30.11.20
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