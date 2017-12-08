Киев кошмарит венгров Закарпатья – Будапешт негодует

Будапешт просит ОБСЕ направить миссию на Украину, чтобы оградить соотечественников от украинских националистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Закарпатской области после принятия скандального закона «Об образовании» сложилась напряженная ситуация. На западе Украины националисты при попустительстве центральной власти стали довольно часто устраивать антивенгерские акции.

«Мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там имели место антивенгерские демонстрации, в которых участвовали жители других регионов Украины, в ходе которых совершались надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги», – цитируют дипломата украинские СМИ. Он также отметил, что языковый закон противоречит многосторонним обязательствам Украины, в том числе нарушает обязательства перед ОБСЕ.

«Венгрия настаивает на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатской области», – заключил Сийярто.

Напомним, ранее венгры Украины заявили, что будут бороться за отмену или локальную переработку скандального закона «Об образовании». В ответ украинские националисты устроили погромы в сельсоветах и сорвали с административных зданий в Закарпатской области венгерские флаги, а в Верховной Раде пытались продвинуть идею лишения гражданства всех жителей Украины, имеющих венгерские и румынские паспорта.

Как сообщал «Новый День», министры иностранных дел Венгрии и Румынии объединились против Киева из-за скандального закона «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.12.17

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