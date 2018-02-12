Украинские венгры выходят из повиновения

Венгры, живущие на Украине, не хотят исполнять украинское законодательство. Например, заведения национальной кухни отказываются переходить на мову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разгорелся в ресторане «Венгерский дом» в центре Киева: заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович потребовала, чтобы ее обслуживали на государственном языке, но персонал отказался: «Сразу – официант, а потом – администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз – это была категорическая позиция работников заведения, – возмутилась чиновница в соцсетях. – Я отреагирую в соответствии с действующим законодательством».

Радикально настроенные украинские патриоты уже предложили устроить в заведении погром.

Напомним, языковой вопрос стал причиной охлаждения между Украиной и Венгрией: 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы. Ситуация дошла до того, что в Венгрии начали требовать самоопределения для Закарпатья, а в «Незалежной» – лишать венгерцев украинского гражданства. В конце концов, Венгрия начала блокировать инициативы Украины на международном уровне.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.02.18

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