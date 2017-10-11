Венгрия будет требовать в ЕС санкций против Украины

Венгрия потребует от Европейского Союза (ЕС) введения санкций в отношении Украины, если закон «Об образовании» не будет отозван. Как передает корреспондент РИА «Новый День», если ЕС признает, что Украина нарушила основные принципы Соглашения с Европейским Союзом, то Незалежной могут грозить не только торговые, но и экономические санкции.

«Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона. В таком деле не может быть компромисса», – цитирует главу МИД Венгрии Петера Сийярто Радио Свобода.

Глава МИД также отметил, что во время встречи в Закарпатье с представителями венгерского меньшинства его попросили не отступаться от занятой позиции. По мнению Сийярто, нет ничего общего между обучением на родном языке и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно и получая образование на венгерском языке.

Министр назвал «циничной сказкой» аргумент про необходимость принятия такого закона из-за незнания закарпатскими венграми украинского языка и отметил, что Венгрия будет опровергать подобные объяснения на всех международных уровнях.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, дабы предварительно выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

На осенней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании».

Будапешт, Мария Моссур

Будапешт. Другие новости 11.10.17

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