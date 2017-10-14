В Венгрии потребовали самоопределения для Закарпатья – соответствующая акция прошла в Будапеште. Об этом в Facebook рассказала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг был организован венгерской ультраправой националистической партией «Йоббик». В акции приняли участие около 100 человек, некоторые из них были одеты в футболки «Крым – это Россия, а Закарпатье – это Венгрия».

По словам Непоп, митингующие заявили, что протестуют против «варварства путчистов, захвативших в плену Украины и ее венгерских национальных братьев». «В ответ на протест Украины организаторы сообщили о праве на мирный протест и демонстрацию своей позиции. Но использование этих прав не оправдывает надписей на спине одного из участников «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине». И для полноты картинки – официальный флаг каталонской автономии», – возмущается Непоп.

Организаторы акции заявили, что Венгрия будет блокировать все инициативы Украины, воспользовавшись правом вето. На Украине считают, что «Будапешт откровенно заигрывается».

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое возмущение и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о сотрудничестве против украинского закона. Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, предлагавшей предварительно разъяснить нюансы языковой статьи закона Украины «Об образовании». 11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с рекомендациями внести серьезные поправки в документ, так как украинский закон «Об образовании» не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Будапешт, Платон Ефимчук

Будапешт. Другие новости 13.10.17

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