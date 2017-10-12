ПАСЕ осудила  украинский закон «Об образовании»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела срочные дебаты на осенней сессии по поводу скандального украинского закона «Об образовании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности рассматривалась статья №7, касающаяся языка преподавания.

По результатам сессии была принята резолюция с рекомендациями о внесении серьезных поправок в документ. Было отмечено, что украинский закон «Об образовании» не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Во время дебатов депутат от Румынии Виорел Ричард Бадя назвал «беспрецедентным» стремление Украины перевести образовательный процесс исключительно на украинский язык.

Молдавский депутат Влад Батринча заявил, что на Украине царит «дикий пещерный национализм» и отметил, что ПАСЕ должен требовать отмены закона.

Эстонский депутат Андрес Эркель, докладчик ПАСЕ, заявил, что в резолюцию необходимо внести мнение Венецианской комиссии, которое будет готово к концу года.

Документ поддержали 82 делегата ПАСЕ, 11 – высказались против, а 17 делегатов воздержались.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о сотрудничестве против скандального украинского закона. Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, предлагавшей предварительно разъяснить нюансы языковой статьи закона Украины «Об образовании».

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право. https://newdaynews.ru/crimea/616937.html

Страсбург, Мария Моссур

Страсбург. Другие новости 12.10.17

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