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ПАСЕ проведёт срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании»

ПАСЕ проведёт срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании»

На осенней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности обсудят статью 7, которая касается языка преподавания.

Дебаты по скандальному украинскому закону планируются на четверг, 12 октября. Информации о докладчике пока нет.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против скандального украинского закона. Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, дабы предварительно выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право.

Страсбург, Мария Моссур

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