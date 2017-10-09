ПАСЕ проведёт срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании»

На осенней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности обсудят статью 7, которая касается языка преподавания.

Дебаты по скандальному украинскому закону планируются на четверг, 12 октября. Информации о докладчике пока нет.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против скандального украинского закона. Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, дабы предварительно выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право.

Страсбург, Мария Моссур

Страсбург. Другие новости 09.10.17

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