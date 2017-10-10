Безвиз под угрозой: МИД Венгрии инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Венгрия выступит инициатором пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС). Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сиярто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужил принятый на Украине скандальный закон «Об образовании».

По мнению Сиярто, закон нарушает права нацменьшинств, которые проживают на Украине.

Он отметил, что закон, запрещающий образование на национальном языке, в наше время вызывает недоумение.

«Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», – цитирует главу МИД Magyar Nemzet.

Выступая с речью для представителей венгерской диаспоры в Закарпатье, Петер Сиярто отметил, что закон «Об образовании» нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Плюс ко всему, по мнению министра, закон усложнит не только положение венгров, но и других проживающих на Украине нацменьшинств.

Глава МИД отметил, что необходимо усилить международное давление на Украину.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии во время встречи в Клуже (Румыния) договорились о совместном сотрудничестве против скандального украинского закона.

Депутаты парламента Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады Украины, дабы предварительно выслушать разъяснения относительно языковой статьи Закона Украины «Об образовании».

На осенней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты по украинскому закону «Об образовании».

Ранее эксперты уже заявляли, что тотальная украинизация может вынудить ЕС отменить безвиз для «Незалежной».

Будапешт, Мария Моссур

Будапешт. Другие новости 10.10.17

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