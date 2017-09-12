Эксперт: украинизация может вынудить ЕС отменить безвиз для «незалежной»

В ЕС из-за принудительной украинизации могут потребовать лишить Украину безвизового режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине на «мове» разговаривает только около 20% населения, а новый закон «Об образовании» свидетельствует о том, что украинские власти проводят политику насильственной украинизации населения страны, которая по некоторым оценкам будет стоить Украине около 280 млрд гривен.

В ответ на действия Киева и вытеснение русского языка и других национальных языков Венгрия, Польша, Болгария и Румыния грозятся не ограничиваться только словесной критикой. По словам директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, под угрозой не только Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, против которого уже выступила Венгрия, но и безвизовый режим ЕС с Украиной. Он отмечает, что, скорее всего страны будут вынуждены действовать, так как Петр Порошенко вряд ли откажется от языковой реформы.

«Скоро эти страны могут поставить вопрос и о безвизовом режиме для Украины. Ведь сотни тысяч учеников школ и университетов (а у венгров на Украине есть свой частный университет), которые раньше обучались и обучаются сегодня на их языках, теряют это право в один момент, у них просто отбирают это право. Государство, вместо того, чтобы развивать культурное многообразие, вместо того чтобы поддерживать меньшинства, просто отбирает у людей это базовое право. Причем отбирает абсолютно тоталитарным, средневековым путем, создавая зоны конфликта внутри украинского общества и серьезное напряжение с нашими западными партнерами», – цитирует ФАН слова Бортника. Он подчеркнул, что языковая реформа не только негативно скажется на отношениях Украины и западных стран, но и усугубит качество образования: оно станет более примитивным. «По большому счету это еще недореформа», – заключил Бортник.

Как сообщал «Новый День», глава венгерского МИД Пейтер Сийярто поручил дипломатам не поддерживать ни одной украинской инициативы в международных организациях. Конфликт между странами разгорелся после принятия Верховной радой новой редакции закона «Об образовании», подразумевающей преподавание на языках национальных меньшинств только в начальной школе. На остальных ступенях образования обучение должно проходить исключительно на украинском языке. Норма вступает в силу в 2018 году.

Протестуют против принятия закона и Молдавия, Румыния, Польша. В российском МИДе закон «Об образовании» назвали попыткой «полной украинизации образовательного пространства», которая преследует цель ущемить интересы миллионов русскоязычных жителей Украины.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.09.17

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