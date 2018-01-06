Не страна, а проходной двор: Великобритания не желает слышать о безвизе для Украины

Параноидальная привычка официального Киева выдавать любое громкое преступление на территории «Незалежной» за «русский след», обернулась неприятными последствиями на переговорах о безвизовом режиме между Украиной и Великобританией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», регулярные сообщения украинских СМИ о свободно разгуливающих по Незалежной «русских киллерах», стреляющих во всё живое, напугали МИД британского королевства.

В частности, англичан насторожили обстоятельства резонансного покушения в Киеве на украинку Амину Окуеву и её гражданского мужа Адама Осмаева – «чеченского добровольца» АТО.

По официальной версии МВД Украины, в них стрелял «российский гражданин Артур Денисултанов», который якобы является «личным киллером Кадырова». Задержанный публично «признался», что не испытывал никаких сложностей с длительным пребыванием в «Незалежной», так как легко приобрёл украинский паспорт у торговцев на Привозе в Одессе.

В связи с этим, посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила сегодня, что Лондон в ближайшее время даже не собирается рассматривать вопрос либерализации визового режима с Украиной, пока не получит подробного доклада Киева о том, каким образом «киллеру Кадырова» удалось свободно заполучить подлинный украинский паспорт.

«Мы ждем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищён и безопасен. Поскольку в противном случае либерализация грозит уже безопасности граждан Великобритании», – заявила Гоф.

Отметим, что помимо мифического «российского криминального нашествия», у Запада есть и вполне реальные основания не доверять украинской таможенной, пограничной и миграционной службам.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос сделал последнее предупреждение Украине и Молдове в эфире радиостанции «Free Europe».

Аврамопулос пригрозил, что обе страны могут лишиться привилегий в части свободного передвижения граждан по ЕС, если не продолжат внедрять реформы, а главное – не поборят организованную преступность.

Ранее, в ЕС разразился скандал в связи с разоблачением нелегального канала переправки беженцев с Ближнего востока через Украину и Молдову с участием организованной преступной группы, в состав которой входили граждане обеих стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.18

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