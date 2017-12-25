Польские сантехники в ужасе: венгерский лоукостер запускает регулярный рейс Львов – Лондон

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая 2018 года запускает прямые рейсы из Львова в Лондон. Самолеты из Киева будут приземляться в аэропорту Лутон, расположенном в 48 км от британской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Wizz Air уже выполняла прямые рейсы между западом Украины и Великобританией – в 2009, но быстро от них отказалась. На этот раз стоимость билетов буден начинаться от 30 евро (примерно 1 000 гривен). Правда, чтобы попасть в Лондон, гражданам Украины придется выложить значительную сумму за британскую визу: обычная Visitor Visa обойдется в 3 тысячи 200 гривен, виза на 2 года – почти 13 тысяч, 5-летняя виза – более 22 тысяч гривен. Напомним, «чистый» заработок среднестатистического украинца составляет около 6 тысяч гривен.

Тем не менее, в Великобритании уже опасаются, что страну захлестнет новая волна мигрантов, как это было после вступления в Евросоюз Польши. Одними из первых тогда пострадали местные сантехники, которых быстро вытеснили более дешевые поляки с коллегами из постсоветской Прибалтики. Правда, сразу после референдума по выходу страны из ЕС, у поляков и прибалтов начались проблемы – они испытали на себе все прелести английской ксенофобии: и тем, и другим начали недвусмысленно намекать, что пора возвращаться домой.

Впрочем, возвращаться все тем же сантехникам уже, по сути, некуда: их места в Польше уже заняли украинцы. А теперь возникла опасность, что выходцы из «Незалежной» потеснят польских конкурентов и в Туманном Альбионе.

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 25.12.17

Siemens не смог доказать, что турбины попали в Крым с помощью обмана. / Украинские спортсмены бегут из страны – целыми командами. / 25 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»