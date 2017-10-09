Понедельник, 9 октября 2017, 12:17 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Польше придумали обидный повод отгородиться «колючкой» от Украины

В Польше придумали обидный повод отгородиться «колючкой» от Украины

Польша потратит 130 миллионов злотых на строительство в следующем году стены из колючей проволоки на границе с Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальным предлогом для возведения забора стала борьба с дикими кабанами, однако в «Незалежной» это восприняли как издевательство и новое ухудшение польско-украинских отношений.

Ранее Украина запрашивала у Польши 25 млн злотых на открытие новых пунктов пропуска, однако в Варшаве ответили отказом. Одной из причин отказа послужил предыдущий транш, выделенный ЕС для Украины. По мнению Польши, деньги были разграблены киевскими чиновниками.

В Украинских СМИ отметили, что без новых пунктов пропуска в условиях безвиза украинцы «застрянут» в очередях на границе.

Уменьшение потоков с Украины поляков не огорчает, поскольку, как передают СМИ, жители приграничных украинских областей зачастую промышляют контрабандой.

«Без решения этой проблемы мы не изменим скандального отношения польских пограничников и таможенников к украинцам – они на всех пассажиров смотрят как на потенциальных контрабандистов сигарет, ведь статистически девять из десяти их «клиентов» занимаются мелкой контрабандой. Оттуда и намеренное сдерживание процесса паспортного и таможенного контроля, вследствие которого честные граждане также ожидают на границе по 9-12 часов», – пишет «Зеркало недели».

Варшава, Мария Моссур

Варшава. Другие новости 09.10.17

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