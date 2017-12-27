Чехия: скоро все украинцы переберутся в Европу, но там их не ждут

В правительстве Чехии опасаются, что вскоре всё население Украины мигрирует в Европу. Об этом заявил депутат чешского парламента Зденек Ондрачек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, на заработках в Европе находятся около 10 миллионов украинцев-нелегалов. По словам парламентария, размеры трудовой миграции свидетельствуют о том, что в «Незалежной» вскоре не останется украинцев. Например, в Чехии украинцы занимают второе место по численности среди всех диаспор страны. После введения «безвиза» и вовсе зафиксирован резкий приток переселенцев.

«Боюсь, что этим решением в ближайшее время мы переместим сюда все 43 миллиона жителей Украины. Значительная часть украинцев захочет исправить свое сложное экономическое положение, отправившись в Европу», – цитирует депутата РИА «Новости».

В рамках соглашению об отмене виз украинцы могут находиться в странах ЕС в течение 90 дней, поэтому по прибытию в одну из стран они оформляют документы на этот срок, а после того как он заканчивается, отправляются в другую страну и так по кругу.

Между тем, не смотря на стремление украинцев жить в Европе, там выходцев из «Незалежной» не ждут. Так, в Варшаве украинцев избили за то, что они разговаривали на своей «мове». Еще в одном польском городе националисты с криками «Польша для поляков» закидали камнями дом, в котором проживали украинские гастарбайтеры.

Как сообщал «Новый День», около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, не вернулись обратно домой. После введения «безвиза» граждане Украины оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии. Только за первые шесть месяцев текущего года в ФРГ открыто 65 тысяч производств в отношении трудовых мигрантов-нелегалов. Это на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.12.17

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