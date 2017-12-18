Не жди меня: украинцы едут туристами в Европу и уже не возвращаются

Около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, не вернулись обратно домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за шесть месяцев текущего 355 тысяч украинцев воспользовались безвизом, что на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Известно, что около 30% от данного количества просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгенской зоны.

На Украине считают, что их сограждане уже не вернутся домой: «Это люди, которые потеряны для Украины. Они сейчас думают лишь, каким образом перетащить семью, детей на обучение, и как себя легализовать. Такой высокий процент среди граждан Украины показал, что большинство людей пошли на откровенное нарушение правил «безвиза» только, чтобы выехать из этой страны», – заявил украинский телеведущий Руслан Коцаба.

Как сообщал «Новый День», после введения «безвиза» граждане Украины оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии. Только за первые шесть месяцев текущего года в ФРГ открыто 65 тысяч производств в отношении трудовых мигрантов-нелегалов. Это на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 18.12.17

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