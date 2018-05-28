«Даже не просите»: Израиль не будет давать украинцам политическое убежище

Киев, Май 28 (Новый День, Анастасия Зук)– Израиль будет возвращать украинских трудовых мигрантов назад на родину.

По словам посла Израиля на Украине Элиава Белоцерковского, ранее украинцы злоупотребляли визами: пройдя контроль в израильском аэропорту, они сразу же обращались в Министерство внутренних дел страны и подавали просьбу о политическом убежище, которая рассматривались на протяжении двух лет. В это время граждане «Незалежной» могли жить и легально работать на чужбине. Однако из-за большого потока украинских «заробитчан» в Израиле изменили законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с нововведениями граждане «Незалежной» теперь не смогут попросить политического убежища в Израиле.

«Мы изменили законодательство и перевели Украину в категорию стран Западной Европы и Северной Америки, жителям которых нет причин давать политическое убежище. То есть если, скажем, в Израиль приедет гражданин Германии искать политического убежища, то нет никакой причины предоставлять его ему. И поэтому, когда мы перевели Украину в эту категорию, то эта просьба должна быть рассмотрена по закону на протяжении нескольких дней. Тогда человек сразу получает ответ. Но в целом не имеет смысла вообще подавать прошение гражданам Украины, поскольку мы не видим причины давать политическое убежище гражданам Украины», – цитирует Белоцерковского «Апостроф».

Как сообщал «Новый День», по данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, только в странах ЕС на заработках находятся около 10 миллионов украинцев-нелегалов. По итогам прошлого года около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, и не вернулись обратно домой. После введения «безвиза» граждане Украины оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии.

Забили тревогу и в Литве: там собираются ввести квоты для иностранных работников из-за наплыва украинцев.

А в Канаде и вовсе отказались вводить безвизовой режим для Украины.

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