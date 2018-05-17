Последствия безвиза: Украина отбирает кусок хлеба у литовцев

Правительство Литвы намерено ввести квоты для иностранных работников из-за наплыва мигрантов из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложения по введению ограничений для трудовых мигрантов будут выдвинуты до октября этого года. Ожидается, что квоты будут введены лишь по некоторым профессиональным направлениям. При этом они не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.

Первый заместитель канцлера литовского правительства Дейвидас Матуленис отметил, что чаще всего украинские мигранты работают в сфере строительства и грузоперевозок и добавил, что введение квот – вынужденное решение. «Регулирование необходимо, потому что из-за притока более дешевой рабочей силы может начаться вытеснение наших граждан с рынка труда»,– цитирует «Коммерсант» Матулениса.

Как сообщал «Новый День», в 2017 году около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, не вернулись домой. Уезжая за границу, украинцы все чаще предпочитают остаться там навсегда и перевезти своих родственников. Деньги, которые раньше они переводили на родину, вкладываются в строительство собственных домов или на приобретение квартир на новом месте.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.05.18

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