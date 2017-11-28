Киевский аналитик: Европа устала содержать Украину и хочет восстановить отношения с Россией

Украине не стоит надеяться ни на членство в ЕС, ни на европейскую помощь. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук (Киев).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Корнейчука, в ближайшее время украинским властям не следует рассчитывать на руку помощи ЕС, об этом свидетельствует итоги саммита «Восточного партнерства».

«Отношение Украины и Европы хорошо описываются словами Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад. В рамках «Восточного партнерства» Украина все уже получила, что мы могли от Европы получить: это зона свободной торговли и безвизовый режим. И все. Вопрос дальнейшей интеграции закрыт, и больше мы не получим ничего», – рассказал Корнейчук.

Он отметил, что все разговоры Петра Порошенко о евроинтеграции рассчитаны исключительно на граждан «Незалежной», для того чтобы не потерять избирателей на следующих президентских выборах: «Украинская пропаганда, работающая на власть, интерпретирует в нужном ключе. Записали там какую-то фразу, о неких европейских перспективах и сотрудничестве, и наша пропаганда подала это как: все уже, гарантировано мы скоро станем членами ЕС».

Политический аналитик считает: в ЕС только и ждут, когда появится возможность отменить антироссийские санкции, после чего об Украине в Европе забудут как о страшном сне.

«Саммит (Восточного партнерства – прим. НД) был ни о чем, потому что говорить европейцам с нами не о чем, они все, что хотели, нам дали. Они теперь хотят следующего, чтобы Украина закончила вместе с Россией войну в Донбассе, и они наконец-то сняли санкции, от которых они там теряют миллиарды евро ежегодно, и они продолжили себе торговать с Россией», – поделился Корнейчук своим виденьем намерений ЕС.

По словам эксперта, в ближайшие годы не будет реализован и «план Маршалла», в рамках которого Украина рассчитывает получать от ЕС по 5 млрд евро в течение 6 лет. «Они от нас устали, потому что мы не держим слово, не выполняем обязательств, мы постоянно и вашим, и нашим. Европа такое не любит. Соответственно риторика становится все жестче и жестче. Проще говоря, никто денег нам давать не собирается. Мало того, европейские чиновники еще издеваются или троллят наших политиков и подчеркивают: у вас там нормально денег на Украине, вы там научитесь ими распоряжаться», – заключил Корнейчук.

Напомним, ранее еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал результаты борьбы с коррупцией на Украине. Он подчеркнул: международное сообщество начинает терять терпение.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 28.11.17

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