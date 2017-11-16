Европа теряет терпение: коррупция на Украине непобедима

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал результаты борьбы с коррупцией на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еврокомиссар отметил, что низкие результаты являются показателем неэффективной работы. Он подчеркнул: международное сообщество начинает терять терпение. «Результаты в плане борьбы с коррупцией достаточно скромные. За этим должна следить власть: правительство и другие ее органы», – заявил Хан, отметив, что речь идет не только о том, чтобы создать необходимые институты и законодательство, но и реализовать законы на практике: «Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение».

В настоящее время с исполнением антикоррупционного законодательства существуют большие проблемы: «Полтора миллиона чиновников задекларировали свое имущество, проверено пока только около ста деклараций. Сто – это не результат», – заключил еврокомиссар.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.11.17

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