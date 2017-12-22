Украину и Молдову могут лишить безвиза

В Евросоюзе всё больше не рады поспешному решению открыть границы для украинских и молдавских подданных. Замысел «насолить России» обернулся резким скачком преступности уже через несколько месяцев после отмены визового режима для бывших «житниц» СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос сделал последнее предупреждение Украине и Молдове в эфире радиостанции «Free Europe».

Обе страны могут лишиться привилегий в части свободного передвижения граждан по ЕС, если не продолжат внедрять реформы, а главное – не поборют организованную преступность.

Еврокомиссар также настоятельно рекомендовал Киеву и Кишинёву активизировать усилия по контролю за миграцией и в борьбе с коррупцией.

Аврамопулос подчеркнул, что в перспективе именно от граждан двух стран зависят как дальнейшие отношения с Европейским союзом в целом, так и возможность безвизового въезда в страны-члены ЕС, в частности.

Напомним, ранее в ЕС разразился скандал в связи с разоблачением нелегального канала переправки беженцев с Ближнего востока через Украину и Молдову, с участием организованной преступной группы, в состав которой входили граждане обеих стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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